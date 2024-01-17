В Ханты-Мансийске с 23 по 26 марта пройдет кинофестиваль "Дух огня"

В 2024 году темой фестиваля станет "Особый язык национальной кинематографии"

ТАСС, 17 января. Международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" в 22-й раз пройдет Ханты-Мансийске с 23 по 26 марта. Темой 2024 года станет "Особый язык национальной кинематографии", сообщили ТАСС в дирекции кинофестиваля.

"XXII Международный фестиваль кинодебютов "Дух огня" объявляет даты проведения в 2024 году - он состоится 23-26 марта и традиционно пройдет в городе Ханты-Мансийске, где будут представлены лучшие картины режиссеров из России и других стран мира", - сказали организаторы.

Темой кинофестиваля в 2024 году стал "Особый язык национальной кинематографии". Помимо показов из конкурсной и внеконкурсной программ, гостей ждет насыщенная культурно-просветительская программа, включающая лекции, презентации и спектакли.

"Кинофестиваль "Дух огня" пройдет в этом году в 22-й раз. Возраст взрослый, но наш фестиваль по-прежнему растет: открывает новые имена, новые формы, расширяет программу и географию. При этом мы никогда не забываем о традициях и выдающихся достижениях мастеров - это тот главный принцип "Духа огня", который Сергей Александрович Соловьев, создатель фестиваля, вкладывал в него, открывая киносмотр в 2002 году. Этот год не станет исключением", - привели организаторы слова вице-президента "Духа Огня" Марии Зверевой.

В 2002 году народный артист РФ, кинорежиссер Сергей Соловьев выступил инициатором создания международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске и являлся его бессменным президентом до своей смерти 13 декабря 2021 года. С 2022 года новым президентом фестиваля стал кинорежиссер Эмир Кустурица. С 2003 года в разных залах Ханты-Мансийска и всего округа во время фестиваля проходят конкурсные и информационные показы. Фестиваль проходит при поддержке правительства Югры.