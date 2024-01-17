ПФКИ оснастил учреждения культуры ЛНР на 554 тыс. рублей в 2023 году

Министр культуры региона Дмитрий Сидоров сообщил, что средства были потрачены на приобретение мебели, оргтехники и канцелярских принадлежностей

ЛУГАНСК, 17 января. /ТАСС/. Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) в 2023 году потратил на приобретение оргтехники, мебели и канцелярии для учреждений культуры Луганской Народной Республики (ЛНР) 554 тыс. рублей. Как сообщил ТАСС министр культуры ЛНР Дмитрий Сидоров, такую помощь в 2023 году регион получил от ПФКИ впервые.

"В 2023 году учреждения сферы культуры Луганской Народной Республики получили мощную поддержку по линии Президентского фонда культурных инициатив. Ряду учреждений переданы мебель, оргтехника и канцелярские принадлежности. Мы получили такую помощь от ПФКИ впервые. <…> Общий предельный объем финансирования и показателей реализации программы социально-экономического развития Луганской Народной Республики за счет средств Президентского фонда культурных инициатив - 554 590 тыс. рублей", - сказал он.

Сидоров отметил, что полученная учреждениями культуры ЛНР техника позволит вывести их работу "на качественно новый уровень и достичь показателей деятельности, выдвигаемых к учреждениям сферы культуры законодательством Российской Федерации".

Глава Минкультуры ЛНР подчеркнул, что при поддержке ПФКИ в 144 учреждениях культуры ЛНР в 2023 году провели ремонт.