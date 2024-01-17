В Москве проведут показ исторических барельефов с доходного дома усадьбы Салтыковых

Они находятся в мастерских Российской академии художеств, где разрабатывается их проект реставрации

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Барельефы XVIII-XIX веков с доходного дома усадьбы Салтыковых на Никольской улице в Москве находятся в мастерских Российской академии художеств, где разрабатывается их проект реставрации. В ближайшее время будет проведен их пресс-показ, сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорнаследия.

"В настоящее время исторические барельефы складированы и находятся в мастерских Российской академии художеств. После разработки проекта специалисты приступят к работам по их восстановлению. В ближайшее время текущее состояние барельефов можно будет увидеть в специализированных мастерских по месту их хранения в рамках пресс-показа, организованного специалистами Фонда Академии художеств и департаментом", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что реставрация барельефов будет проводиться Фондом Академии художеств. После проведения работ барельефы вернутся на свое место. К процессу их восстановления и согласованию методики работ будут привлечены эксперты научно-методического совета Мосгорнаследия.

В Мосгорнаследии добавили, что здание по адресу: Никольская улица, дом 8/1, строение 1 не обладает статусом объекта культурного наследия, но девелопером принято решение сохранить и восстановить все ценные элементы дома, включая барельефы, с применением реставрационных методов. В прошлом году специалисты бережно демонтировали барельефы, предварительно проведя 3D сканирование. В результате визуального обследования было установлено их неудовлетворительное состояние.