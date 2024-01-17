В Новосибирске представили фильм о детях во время Великой Отечественной

Сценарий киноленты основан на книге "Кандаурские мальчишки", написанной Геннадием Михасенко

НОВОСИБИРСК, 17 января. /ТАСС/. Исторический фильм о жизни детей в сибирской деревне во время Великой Отечественной войны "Суворовец 1944" представили в Новосибирске. Картина снималась при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, сообщили в пресс-службе министерства культуры региона.

"В регионе представлен художественный фильм "Суворовец 1944", снятый в 2023 году студией игрового кино "Краски" при поддержке правительства Новосибирской области и Президентского фонда культурных инициатив", - говорится в сообщении.

Сценарий киноленты основан на книге "Кандаурские мальчишки", написанной писателем Геннадием Михасенко и изданной в 1983 году. Картина рассказывает о жизни трех друзей в сибирской деревне, которые ищут возможность помочь семье. Главный герой, 13-летний мальчик Вова, возвращается в родную деревню после года, проведенного в Суворовском училище. Мальчик узнает, что его отец, председатель колхоза, ушел на фронт, а на деревню тем временем одна за другой обрушиваются проблемы: банда таинственных грабителей терроризирует жителей и ставит под угрозу своевременный сбор урожая. Юноша решает встать на защиту семьи и друзей и вступает в противостояние с бандитами.

Как уточнили в министерстве, фильм станет первым в региональном проекте "Детское кино как инструмент воспитания", направленного на развитие в области направления кинопедагогики. "В планах - организация широкого проката фильма в Новосибирске и районах области", - добавили в пресс-службе.