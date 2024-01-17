Фестиваль звонарей в Каргополе посвятили мировым колокольным культурам

В дни его проведения планируют провести крещенский крестный ход к иордани, а также мастер-классы по лепке и росписи колокольчиков

АРХАНГЕЛЬСК, 17 января. /ТАСС/. Колокольный фестиваль "Хрустальные звоны" открылся в Каргополе Архангельской области, рассказала ТАСС заведующая отделом развития Каргопольского музея Елена Протопопова. В 2024 году он проходит в 20-й раз, его посвятили мировым колокольным культурам.

"В этом году на фестивале 24 участника-звонаря. Они представляют Москву и Московскую область, Архангельск, Суздаль, Новосибирск, Каргополь, Калугу, Переславль, а также приехали участники из Минска и Витебска", - сказала Протопопова.

В дни фестиваля запланированы крещенский крестный ход к иордани, экскурсии по Каргополю, мастер-классы по лепке и росписи колокольчиков. Кульминационным действием станет колокольный концерт с лазерным шоу на старинной Соборной колокольне в центре города, который пройдет в ночь с 18 на 19 января, и Великое Водоосвящение с купанием в крещенской купели на реке Онеге.

На фестивале можно попробовать себя в роли звонаря - на разных площадках проходят мастер-классы на передвижной звоннице. В этом году впервые гостями фестиваля стал мужской хор Карельской филармонии. В Каргополе пройдут концерты джаз-клуба Тима Дорофеева из Архангельска и пианистки из Санкт-Петербурга Анны Ковалевой.

На фестивале открылась выставка "Колокольные культуры мира". Ее авторы Олеся Ростовская и Алексей Погарский представляют колокола и звоны от обычных до самых причудливых, здесь можно узнать, какие колокола и звоны существуют в мире.

Фестиваль завершится 19 января.