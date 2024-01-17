Умер заслуженный артист РФ Александр Вонтов

Ему было 73 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Заслуженный артист России и заслуженный работник культуры РФ Александр Вонтов умер на 74-м году жизни. Об этом сообщил Театр имени В. Ф. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге, где актер работал с 1977 года.

"Театр им. В. Ф. Комиссаржевской с прискорбием сообщает, что сегодня ушел из жизни заслуженный работник культуры, заслуженный артист России Александр Борисович Вонтов. Яркий, строгий, остроумный Александр Борисович навсегда останется в наших сердцах. Известие о его уходе - тяжелейший удар для нас. Театр скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Борисовича, коллегам и многочисленным поклонникам его творчества", - говорится в распространенном сообщении. При этом уточняется, что о дате и месте прощания будет объявлено дополнительно.

В театре напомнили, что Вонтов был принят в труппу театра им. В. Ф. Комиссаржевской сразу после окончания Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (сейчас - Российский государственный институт сценических искусств) по классу актерского мастерства в 1977 году. За годы службы актер сыграл более 80 ролей.

Помимо театра, Александр Вонтов активно снимался в кино и сериалах. Он исполнил роль Иосифа Сталина в фильмах "Зоя", "Алмазы Сталина"," Все началось в Харбине", "Чапай с нами". Среди последних работ актера - мини-сериал "Звезды и лисы", сериал "Мельник" и фильм "Салют-7".

Свою первую почетную награду - знак Министерства культуры России "За достижения в культуре" Вонтов получил в 1999 году, затем в 2004 году удостоился звания заслуженного работника культуры Российской Федерации, а в 2012 году актеру присвоили звание заслуженного артиста России.