Более 3,4 млн человек посетили дворцы и парки Царского Села в 2023 году

В период новогодних каникул в музее-заповеднике побывали более 90 тыс. туристов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Число посещений музея-заповедника "Царское Село" по итогам 2023 года выросло почти на 600 тыс. в сравнении с 2022 годом, превысив 3,4 млн. Такие данные привел отдел по связям с общественностью музея-заповедника.

"Свыше 3,4 млн посещений зафиксировано в музее в 2023 году, это на 587 тыс. больше, чем в 2022-м. В числе самых востребованных объектов - Екатерининский и Александровский дворцы, Екатерининский парк. В три раза возросла посещаемость музея "Россия в Великой войне" в Ратной палате (более 45 тыс. человек в 2023 году)", - говорится в сообщении.

В период новогодних каникул в царскосельских дворцах и парках, несмотря на сильные морозы, побывали более 90 тыс. человек.

Подводя итоги 2023 года, в музее отметили, что на россиян приходится основная доля посетителей. Среди иностранных туристов преобладали индивидуальные посетители из Турции, Вьетнама, Ирана, Индии и Европы. "С конца лета в музей снова стали приезжать китайские туристы", - добавили в учреждении. По Пушкинской карте объекты музея за год посетили 60,4 тыс. человек.

Главным событием 2023 года для музея-заповедника стало 20-летие завершения воссоздания Янтарной комнаты. В Екатерининском дворце продолжает работу выставка "Ярче солнца", посвященная этой дате.

Музей-заповедник "Царское Село", бывшая летняя резиденция российских императоров - признанный шедевр архитектуры и садово-паркового искусства XVIII - начала XX века. В нем расположены три парка, Екатерининский и Александровский дворцы, а также более 100 архитектурных сооружений. Царское Село является одним из самых посещаемых туристических объектов России.