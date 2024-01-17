В Заполярье снимут сцены спасательной операции для сериала "Челюскин. Первые"

В Териберке запланировано шесть съемочных дней

МУРМАНСК, 17 января. /ТАСС/. Сцены для многосерийной исторической драмы "Челюскин. Первые", которая расскажет о спасении людей с вмерзшего в лед парохода "Челюскин" в Арктике в 30-х годах XX века, снимут в Мурманской области. Локацией для съемок выбрали старинное поморское село Териберка на берегу Баренцева моря, сообщила ТАСС руководитель Центра поддержки кинопроизводства Заполярья Светлана Солдатова.

"Съемочная команда исторической драмы "Челюскин. Первые" приедет в Мурманскую область в феврале, у них запланировано шесть съемочных дней в Териберке, где они планируют снять события, происходившие уже после крушения парохода "Челюскин" во льдах Арктики в 30-х годах прошлого века", - сказала Солдатова.

В Центре поддержки кинопроизводства добавили, что в Териберке уже построили декорации зимовки полярников, сейчас идет набор актеров массовых сцен, которых будут выбирать среди жителей Мурманской области. "У нас в очень многих фильмах и сериалах, которые снимались в Заполярье и сейчас идут в кинотеатрах и по телевизору, есть актеры-мурманчане. Некоторые из них снимаются в эпизодах и уже не раз работали в одном кадре со звездами кино. Столичные киноделы очень хорошо отзываются об уровне и работоспособности мурманских актеров", - добавила Солдатова.

Зимний съемочный сезон в Заполярье

Помимо съемок исторического проекта "Челюскин. Первые" этой зимой в Мурманской области начнется работа над двумя другими сериалами. Московская студия "Лукфильм" приступит к съемкам детектива с рабочим названием "Буровая", где бывшим супругам предстоит найти своего якобы погибшего сына. "Сейчас продюсеры фильма рассматривают в качестве площадок Териберку и Ура-Губу, на следующей неделе они приезжают на скаутинг [выбор натуры для съемок], а съемки запланированы на конец февраля", - уточнила Солдатова.

Киностудия "1-2-3 продакшн" в марте приступит к съемкам четвертого сезона сериала "Полярный". Работа над проектом продлится до конца апреля и будет проходить в Кировске, Апатитах и Полярных Зорях.

"Еще один кинопроект - это уже полнометражный фильм о мифологии шаманов, который будет снимать Юлия Крылова. Она родилась в Мурманске, училась в киношколе в Москве, в 2021 году выиграла грант губернатора Мурманской области на съемки короткометражки "Мой Север", а уже через пару лет компания "Кинозавод", которая выиграла грант Министерства культуры РФ, пригласила Юлию в качестве режиссера уже полнометражного фильма", - рассказала Солдатова.

О сериале "Челюскин. Первые"

"Челюскин. Первые" - шестисерийный проект об уникальной спасательной операции в Арктике, которая прошла в 1930-х годах. Главные роли исполняют Глеб Калюжный, Стася Милославская, Кирилл Кяро и Дмитрий Куличков.

В основу сериала легла история научной экспедиции 1933 года под руководством Отто Юльевича Шмидта на пароходе "Челюскин", которая решила пройти Северный морской путь из Мурманска во Владивосток за одну летнюю навигацию. В Чукотском море пароход встретился со сплошными льдами и оказался полностью заблокирован. К ноябрю благодаря удачному дрейфу вместе со льдами "Челюскин" вошел в Берингов пролив, однако затем судно было увлечено назад. В феврале 1934 года "Челюскин" был раздавлен льдами и затонул. Два месяца зимовать на льду были вынуждены 104 человека, включая двоих детей. В марте и апреле 1934 года челюскинцев эвакуировали со льдины с помощью авиации.