В Псковском музее-заповеднике начали реставрацию редкого сарафана XVIII века

Как уточнили в пресс-службе учреждения, на подкладке и ткани, в частности, имелись утраты и сечения, шелк выцвел, семь пуговиц утрачены, одна сильно деформирована

ПСКОВ, 17 января. /ТАСС/. Сотрудники федерального Псковского музея-заповедника приступили к реставрации единственного сохранившегося сарафана XVIII века, который не был представлен широкой общественности. У предмета особая историческая ценность, так как он дает представление о культуре Руси того времени, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"Специалисты Псковского музея-заповедника начали реставрацию уникального сарафана XVIII века, который еще ни разу не был представлен широкой общественности. Первоначально он находился в коллекции известного псковского купца Федора Плюшкина, часть которой была передана в 1914 году в музей Псковского археологического общества. В современном собрании Псковского музея-заповедника это единственный предмет, представляющий образец костюма из Торопецкого уезда. Коллекция одежды из этого уезда в XVIII веке была самой представительной и, очевидно, самой яркой", - сказала собеседница агентства.

Она также уточнила, что на реставрацию сарафан поступил в ветхом состоянии. "На подкладке и ткани имелись утраты и сечения. Шелк выцвел. Шелковые, металлические и металлизированные нити на галунах частично утрачены. Кроме того, семь пуговиц утрачены, одна сильно деформирована. Перед реставратором стояла задача привести предмет в экспозиционное состояние. Значительная площадь и сложное состояние сохранности памятника делает процесс реставрации сложным и длительным", - добавила собеседница.

По данным пресс-службы музея, после завершения работ по обеспыливанию и очистке реставраторы укрепят шелковые, металлизированные и металлические нити сарафана.