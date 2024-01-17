В конкурсе ледовых фигур в Каргополе победили команды Москвы и Вельска

Одна композиция представляла собой арку вокруг креста с резными рыбами, вторая фигуру под названием "Сшивая поколения", где обыграли струи воды, силуэты лодки и старинную Соборную колокольню города

АРХАНГЕЛЬСК, 17 января. /ТАСС/. Команды из Москвы и Вельска победили в фестивале-конкурсе ледовых скульптур, который завершился в Каргополе, рассказала ТАСС директор центра народных ремесел "Берегиня" Ольга Томихина. В этом году конкурс назывался "Хрустальная тайна воды".

"У нас два первых места. Это команда "Огоньки" из города Вельска Архангельской области и команда "Баир и Ко" из Москвы", - сказала Томихина.

"Огоньки" назвали свою скульптуру "Сухая купель Онеги", Каргополь расположен на берегу реки Онеги. У авторов получилась сложная композиция в виде арки вокруг креста с резными рыбами. "Баир и Ко" создали фигуру "Сшивая поколения", где обыграны струи воды, силуэты лодки и старинной Соборной колокольни Каргополя.

Всего в конкурсе участвовали восемь команд. Участники приехали из Вельска, Архангельска, Ижевска, Москвы, Королева и Мирного. Скульптуры расположены на набережной Баранова. Сейчас здесь проходит колокольный фестиваль "Хрустальные звоны", на открытии которого и подвели итоги конкурса. Мастера создали также храм в капле, водного дракона, фигуры рыбаков, которые ловят рыбу.

Каргополь - исторический город на левом берегу реки Онеги в Архангельской области, основан в 1380 году. В Каргополе проживает около 10 тысяч человек. Он известен многочисленными каменными храмами. Каргополь - родина Александра Баранова, который был первым главным правителем русских поселений в Северной Америке в 1790-1818 годы.