В Москве прошел предпремьерный показ художественного фильма "Командир" к 50-летию "Альфы"

Лента рассказывает об истории освобождения захваченных в заложники 1 декабря 1988 года 32 учеников 4-го "Г" класса 42-й школы города Орджоникидзе (ныне Владикавказ) и их учительницы

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Предпремьерный показ художественного фильма "Командир", который выйдет на экраны в 2024 году, в год 50-летия подразделения антитеррора "Альфа", состоялся в Культурном центре ФСБ в Москве. Ленту увидели ветераны и действующие сотрудники "Альфы".

Герой Советского Союза генерал-майор Геннадий Зайцев, которому исполнилось 89 лет, признался, что сперва возражал против съемок фильма и даже отказывался читать сценарий, а затем заставил несколько раз его переделывать, чтобы "фильм был объективным, а не придуманным".

"Я расцениваю этот фильм - это подарок всем "альфовцам" ко дню 50-летия подразделения. Второе, что на меня произвело хорошее впечатление, - режиссеры этого фильма сосредоточились только на одной операции. И я считаю, правильно сделали, потому что нельзя "растекаться по древу". Да, операция очень любопытная, очень важная, дети в заложниках", - сказал ТАСС Зайцев. "Я хотел бы, чтобы этот фильм посмотрели как можно больше детей школьного возраста. Я думаю, для некоторых он будет воспитывающим началом к тому, чтобы стать патриотом и пойти служить в аналогичное подразделение, если не в это. Мне представляется, что фильм заразит многих", - отметил Зайцев.

Об актуальности фильма сказал и почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. "Художественный фильм называется художественным, потому что в любом случае режиссер вносит свои какие-то нюансы, но в основном это практически на 80% реальные события, которые показаны в фильме, - сказал он ТАСС. - Но именно сейчас, мне кажется, нам нужны именно такие фильмы - про тех героев, о которых мы говорим, потому что для многих поколений не только "альфовцев", а вообще спецназовцев, Зайцев - это символ героизма, успешно проведенных операций". Гончаров отметил и воспитательную роль фильма. "Как сказал президент - давайте все же различать ребят, которые в СВО воюют, и тех, кто бегает без порток по своим вечеринкам. Вот что самое главное. Если через такие фильмы мы будем убеждать молодежь, с кого надо брать пример, это будет достойным", - добавил он.

Фильм рассказывает об истории освобождения захваченных в заложники 1 декабря 1988 года 32 учеников 4-го "Г" класса 42-й школы города Орджоникидзе (ныне Владикавказ) и их учительницы пятерыми работниками автобусной бригады, двое из которых были судимы. Они требовали за освобождение школьников выкуп в $3 млн и возможность вылета за рубеж. Операцией руководил командир группы "А" (более известной как "Альфа") 7-го управления КГБ СССР Геннадий Зайцев. Наряду с детальным изложением событий операции, в результате которой все заложники были освобождены, фильм рассказывает о формировании личности Зайцева, взявшего на себя все принятые в ходе операции решения.

"Альфа" и Геннадий Зайцев

Идея создания первого в СССР спецподразделения антитеррора возникла после убийства террористами 11 спортсменов израильской сборной на Олимпиаде в Мюнхене 1972 года. СССР готовился к проведению Олимпиады 1980 года. Кроме того, в СССР произошло несколько попыток захватов самолетов. 29 июля 1974 года председатель КГБ СССР Юрий Андропов подписал приказ о создании в 7-м управлении КГБ подразделения, известного как группа "А" ("антитеррор) для пресечения террористических, диверсионных и иных особо опасных преступных акций.

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" генерал-полковник Александр Мирошниченко, бывший в свое время заместителем Зайцева, заметил, что, помимо истории освобождения захваченных школьников, это "фильм-биография удивительного человека, ставшего командиром первого в стране подразделения по борьбе с терроризмом".

"Геннадий Николаевич был не первым командиром группы "А", он был назначен после трех лет существования подразделения, в 1977 году, но основу, фундамент, тот монолит, который сегодня есть у управления "А" Центра специального назначения ФСБ, создавал Геннадий Николаевич Зайцев. На тот период не было ничего - ни учебников, ни пособий, ни формы, ни специальной техники, все создавалось методом проб и ошибок", - подчеркнул Мирошниченко. Группа "А" оставалась секретным подразделением вплоть до 1991 года и стала первой среди спецназа в КГБ и МВД. "За первые 11 лет, когда Геннадий Николаевич руководил нами, проведены десятки сложнейших боевых операций по освобождению заложников и за тот период ни один заложник не пострадал, ни один сотрудник не погиб", - заметил он.

Зайцев, родившийся в уральской деревне в Свердловской области, в общей сложности 14 лет руководил "Альфой". Он брал ответственность на себя и руководил многочасовыми и даже многосуточными операциями.

В свою очередь экс-глава ФСБ России (1995-1996 годы) Михаил Барсуков отметил, что среди руководителей группы "А" Зайцев занимает особое место, "именно при нем формировалось все то, чем сегодня гордится и дорожит "Альфа" - методика, тактика, учебный процесс и <...> люди, которые прошли вместе плечом к плечу этот путь, которых он подбирал, воспитывал и которыми руководил". По его словам, хотя принято говорить, что нельзя войти в одну реку дважды, Геннадию Зайцеву это удалось - в 1992 году. "Мы обратились к Геннадию Николаевичу, попросив президента России, чтобы он разрешил это, вернуться и еще раз возглавить группу "А". Он вошел и еще три года командовал группой", - добавил он.

Сам Зайцев, выйдя на сцену вместе со съемочной группой, сказал, что "фильм выиграл не потому, что там Зайцев показан, а потому что все участники создания фильма вложили душу в этот фильм". Он выразил благодарность создателям ленты.