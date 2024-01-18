Эксперты назвали книжные тренды в РФ в 2024 году

В частности, литература Азии усилит позиции, а читатели снова вернутся к нон-фикшну

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Популярность азиатской литературы в России, ставшей одним из главных книжных трендов 2022-2023 годах, вырастет и в 2024-м. Среди существенных тенденций нынешнего года - высокий спрос на подростковую литературу и возвращение читательского интереса к нон-фикшну, считают опрошенные ТАСС эксперты в российской книжной отрасли.

Азия не уступит позиций

Интерес к азиатской тематике уже стал одной из глобальных тенденций на российском книжном рынке. В центре особого внимания - многотомник "Благословение небожителей" китайской писательницы Мосян Тунсю, возглавивший рейтинг самых продаваемых книг в 2023 году.

"Азия - один из главных трендов 2023-го, который продолжит свое влияние и в новом году. Последний том серии "Благословение небожителей" вышел в декабре 2023 года стартовым тиражом 120 тыс. экземпляров, а первый том новеллы "Система "Спаси - Себя - Сам" для главного злодея" стал одной из самых ожидаемых новинок года", - рассказали в пресс-службе редакции № 1 издательства "Эксмо".

При этом эксперты "Эксмо" отмечают, что нынешний год пройдет под знаком другой популярной китайской писательницы, публикующей свои произведения под псевдонимом Рriest. В 2024 году читателей порадуют сразу три серии автора - "Усмиритель душ", "Безмолвное чтение" и "Возрождение клана Фуяо".

Однако тренд на Азию распространяется не только на книги, но и на графические романы, топы продаж уже третий год захватывает манга. Также в 2024 году ожидается повышенный интерес к азиатским остросюжетным и романтическим историям, по которым сняты популярные дорамы. "Запланирован выход как минимум двух ярких новинок - "Запрет на браки в Чосоне" и "День похищения", - рассказали в "Эксмо".

Издательская группа "Азбука-Аттикус" отмечает интерес к Азии и среди самых юных читателей. В 2024 году на российском книжном рынке ожидается еще больше вебтунов (южнокорейский цифровой комикс), манги, манхуа (китайские комиксы) и новеллизаций аниме и дорам. Во входящем в "Азбуку-Аттикус" издательстве "Махаон" планируется новая серия про девочку-львенка Ванини - корейский "сериал" в стиле "Короля Льва" и китайский комикс "Королевские коты в Запретном городе".

С мнением, что азиатская литература в России лишь усилит позиции согласен и директор департамента художественной литературы издательства АСТ Сергей Рубис. "Многие тренды, которые будут развиваться в 2024 году, берут свое начало в недавнем прошлом. <...> Мы планируем выпускать новые комиксы, книги, основанные на сюжетах культовых корейских дорам, исторические романы, произведения в жанре фэнтези авторов из Японии, Китая, Южной Кореи", - сказал он.

Молодежь будет больше читать

Издатели также фиксируют возрастающий спрос на подростковую литературу или Young Adult, в том числе на книги российских авторов. По словам директора департамента "Планета Детства" АСТ Сергея Тишкова, доля молодых читателей и спрос на литературу для подростков старше 14 лет будет расти. Рост, согласно его прогнозам, составит около 17% к 2027 году. Тишков также сообщил о продолжении сокращения продаж книг зарубежных брендов, взамен на передний план выходят отечественные писатели и иллюстраторы. Помимо этого эксперты отмечают возросшую лояльность читателей к отечественным "творцам миров" и появление новых имен талантливых авторов.

"Современная молодежь опровергает мнение о том, что она не читает. Вместе с тем, это очень требовательная аудитория, которая ценит хорошие книги в стильном оформлении. При этом внутри сегмента выделяются свои поджанры, которые посвящены проблемам, волнующим этих читателей - самореализация (особенно популярна тема спорта), первый опыт отношений, взросление. Мы планируем к изданию целый ряд книг для этой аудитории: Хлоя Уолш, "Удержать 13-го" - молодежная проза о любви, взрослении и семейных проблемах, Екатерина Шумаева, "Осколки льда" - история о том, как найти себя или пересобрать снова после потери всего, Сара Дж. Маас, "Город Полумесяца. Дом огня и тени" - ожидаемое продолжение популярного молодежного фэнтэзи-цикла", - сказали в издательской группе "Азбука-Аттикус".

Еще одним трендом стало активное обращение молодежи к советской классике. Популярностью пользуются "Вечный зов" и "Тени исчезают в полдень" Анатолия Иванова и "Легенды инвалидной улицы" Эфраима Севелы. Также эксперты отмечают в молодежном сегменте тренд на страшные истории и ретеллинги. При этом самым популярным жанром в подростковой литературе остается фэнтези, его доля превышает 50%.

Среди других тенденций года в сегменте художественной литературы эксперты выделяют романтику, в частности, спортивные любовные романы и криминальные мелодрамы, а также литературные декорации Российской Империи, как реальной, так и альтернативной, и ностальгию по СССР. При этом, по мнению представителей "Азбуки-Аттикус", в сегменте художественной литературы главная тенденция - отсутствие интереса к одной теме. Интерес у читателей вызывают самые разные жанры: от детективов и остросюжетной литературы до философских романов об особенностях семейной жизни в различных культурах. Не теряют актуальности антиутопии и классика, но на этом фоне фиксируется постепенное снижение интереса к остросюжетной и детективной литературе.

Так, по данным сети "Читай-город", в новогодние праздники самой популярной российской художественной книгой стала "Путешествие в Элевсин" Виктора Пелевина. На втором месте сборник рассказов Захара Прилепина "Собаки и другие люди". Замыкает тройку лидеров нон-фикшн книга "Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х" Роберта Гараева. При этом из зарубежной современной литературы россияне больше всего читали "Норвежский лес" Харуки Мураками, "Шах и мат" Али Хейзелвуд и "Шантарам" Грегори Робертса.

Возвращение к нон-фикшну

После роста спроса к художественной литературе последние пару лет, читатели снова возвращаются к нон-фикшну. По данным "Бомборы", рост продаж книг издательства в 2023 году составил 20% в экземплярах. Самой востребованной темой прошлого года стала забота о себе, лучше всего об этом рассказала Ольга Примаченко в новинке "Все закончится, а ты нет. Книга силы, утешения и поддержки".

По прогнозам издательства "Бомбора", в 2024 году тренд на саморазвитие и психологию сохранит свои позиции, усилится взаимодействие книг и киноиндустрии, рост экранизаций и новеллизаций. Также сохранится интерес к биографиям и историям успеха, эзотерике и интерес к истории России.

"В 2024 году историческая ниша сохранит и укрепит статус "драйвера" всего сегмента нон-фикшн и прикладной литературы. Судя по продажам и динамике роста тиражей и наименований по данной теме, читателя сегодня интересует не только общая история, но и такие подтемы, как роль личности в истории, описание событий через судьбы конкретных людей - будь то военачальники, представители власти или режимов, но и просто рядовой, "маленький" человек, оказавшийся в декорациях больших исторических перемен или событий", - подчеркнула в свою очередь заместитель генерального директора по прикладной литературы ИГ "Азбука-Аттикус" Евгения Журавлева.