Лауреат японской литературной премии Акутагавы использовала ИИ при написании романа

Риэ Кудан удостоена премии за роман Tokyo-to Dojo-to

ТОКИО, 18 января. /ТАСС/. Лауреат престижной японской литературной премии Акутагавы Риэ Кудан призналась, что часть ее романа, за который она была удостоена награды в 2024 году, написана с использованием генеративного искусственного интеллекта. Об этом она сообщила на пресс-конференции в Токио.

"Иногда я консультируюсь с ИИ по поводу своих беспокойств, о которых я не могу поговорить с кем-то другим. При написании этой книги я активно использовала генеративный искусственный интеллект, такой как ChatGPT. Я бы сказала, что около пяти процентов книги - это дословные цитаты предложений, сгенерированных ИИ. Я хотела бы продолжать писать романы, которые позволят мне проявить свои способности, эффективно используя ИИ", - сказала она.

Кудан была удостоена премии Акутагавы за роман Tokyo-to Dojo-to (с японского - "Токийская башня сочувствия"). Действие романа разворачивается в Токио в недалеком будущем. В центре повествования - история архитектора, которая спроектировала высотная башню, где с комфортом содержатся преступники. Сделано это на основе концепции, что это люди, якобы заслуживающие сочувствия.

Сама архитектор недовольна обществом будущего из-за его чрезмерной толерантности и повсеместного использования искусственного интеллекта.

Премия классика японской литературы Рюноскэ Акутагавы была учреждена в 1935 году. В разные годы она вручалась таким известным японским писателям, как Кобо Абэ и лауреат Нобелевской премии по литературе Кэндзабуро Оэ.