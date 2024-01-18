Юра Борисов озвучил Кота Бегемота в новой экранизации "Мастера и Маргариты"

Фильм выйдет в прокат 25 января

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Кот Бегемот в фильме "Мастер и Маргарита" режиссера Михаила Локшина будет говорить голосом актера Юры Борисова, сообщили в пресс-службе кинопрокатной компании "Атмосфера кино" со ссылкой на режиссера новой экранизации романа Михаила Булгакова.

"Кота Бегемота мы изначально задумывали на грани реалистичного. Да, он говорит и может ходить на задних лапах, пьет водку и закусывает грибом, но делает это насколько возможно реалистично для большого мейн-куна. Озвучивает Бегемота любимый артист Юра Борисов. Он и хулиган, и народный юморист, и философ", - сказал Локшин.

Другие роли в "Мастере и Маргарите" исполнили Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Алексей Розин, Данил Стеклов, Игорь Верник, Полина Ауг, Дмитрий Лысенков, Марат Башаров и другие. В прокат картина выйдет 25 января.

По сюжету писатель оказывается в центре литературного скандала, в результате чего спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а коллеги начинают избегать его общества. Вскоре автор знакомится с Маргаритой, которая становится его музой, и берется за новый роман. Его героем становится загадочный Воланд.