В Омске пройдет посвященный СВО кинофестиваль

Он продлится с 2 по 6 апреля

ОМСК, 18 января. /ТАСС/. Первый всероссийский кинофестиваль "Свидание с Россией. Сибирский характер" пройдет с 2 по 6 апреля в Омске. Как сообщил журналистам президент фестиваля, руководитель международного медиапроекта "Свидание с Россией" режиссер, продюсер Александр Ильин, главной темой мероприятия станет специальная военная операция и участие регионов в поддержке вооруженных сил.

"Главная идея нашего фестиваля - привлечь больше внимания к очень важному этапу в жизни нашего государства, всему тому, что связано со специальной военной операцией, и участию регионов в поддержке наших вооруженных сил. Также тематика связана с возрождением нашей экономики, направлению молодежи в реальные отрасли экономики", - сказал Ильин.

По его словам, мероприятие будет тематически привязано и к развитию промышленности, в которой Омская область - один из передовых субъектов РФ. "Слова "Сибирский характер" в названии фестиваля как раз будут характеризовать этот регион", - пояснил он. Еще одним направлением станет семья, так как 2024 год объявлен в России Годом семьи.

Как уточнила ТАСС директор фестиваля, продюсер, член союза кинематографистов РФ Ксения Ильина, в шорт-лист мероприятия войдут 10 документальных фильмов (до 90 минут), 10 научно-популярных (до 50 минут) и от 6 до 8 игровых полнометражных лент. Заявки будут приниматься до 20 февраля, после чего комиссия отберет участников фестиваля.

Также на мероприятии запланирована внеконкурсная программа: мастер-классы, круглые столы, творческие встречи, выставки, дискуссии, ретроспективные кинопоказы. Программа фестиваля была представлена и в районах Омской области. Также будет организована онлайн-трансляция фильмов и всех значимых мероприятий.

Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, его организаторы - правительство Омской области, мэрия Омска, некоммерческое партнерство содействия развитию кино и туризма "КиТ" и др.