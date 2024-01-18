Любимова заявила, что в КНР на фестивале "Сделано в России" выступят балетные артисты

Программа выступления формируется из фрагментов известнейших российских балетов, рассказала министр культуры РФ

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россия готовит яркую культурную программу для фестиваля-ярмарки "Сделано в России", который пройдет в Китае. Могут быть представлены фрагменты из известнейших российских балетов, в том числе "Щелкунчика", сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на пресс-конференции в ТАСС.

"Сейчас выбираются фрагменты из известнейших российских балетов, это "Щелкунчик", это "Лебединое озеро", это и "Дон Кихот", - сказала Любимова. - Программу формируем, она будет очень яркая с высококлассными мастерами своего дела".

Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" пройдет в городах Шэньян и Далянь (провинция Ляонин), он начнется 27 января. Как отметила министр, в Китае с большой любовью относятся к российскому искусству, знают российских исполнителей, а зрители в этой стране внимательно следят за культурными событиями в мире. Она добавила, что важно не только поддерживать, но и наращивать задел, который был сформирован в двусторонних отношениях предшественниками, в том числе в культурной сфере.

Мероприятие пройдет при поддержке Российского экспортного центра, правительства России и правительства провинции Ляонин. Программа даст старт серии мероприятий по продвижению российского экспорта в провинциях КНР в 2024-2025 годах.

Президент России Владимир Путин распорядился провести в 2024-2025 годах Годы культуры России - Китая. Глава государства поручил правительству утвердить оргкомитет по подготовке и проведению Годов культуры России - Китая и разработать план основных мероприятий.