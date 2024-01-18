В Заполярье кинопроизводителям покажут Териберку, Хибины и ледокол "Ленин"

Всего планируется пригласить 10 кинопроизводителей из разных городов России

МУРМАНСК, 18 января. /ТАСС/. Село Териберка на берегу Баренцева моря, горы Хибины, ледокол "Ленин", а также города Мончегорск, Апатиты, Кировск и саамский двор в поселке Лопарское выбраны в качестве локаций зимнего локейшн-тура для кинопроизводителей, которые организует в Мурманской области региональный Центр развития кинопроизводства при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщила ТАСС руководитель центра Светлана Солдатова.

"В этом году будет первый подобный тур, мы решили в течение пяти дней показать продюсерам, режиссерам и сценаристам все разнообразие локаций Мурманской области и выбрали действительно абсолютно разные места и города. Кинопроизводители в рамках тура по локациям смогут увидеть не только известные всем Териберку или горы Хибины, но и город металлургов Мончегорск с его промышленными пейзажами, "Саамский олений двор" в поселке Лопарское, а также Апатиты, Кировск, и, конечно же, первый в мире атомный "Ленин", который стоит у причала морвокзала Мурманска в качестве музея", - рассказала Солдатова.

Она пояснила, что всего планируется пригласить 10 кинопроизводителей из разных городов России, которые планируют снимать кино зимой и присматриваются к Заполярью в качестве места для съемок. "Снег в Мурманской области держится семь месяцев. Можно рассчитывать на продолжительный период съемок. Уже не первый раз мы показываем кинематографистам Кольский север и под жаркими лучами не заходящего за горизонт летнего солнца на побережье Белого моря, и вот сейчас - в суровой зимней красе", - сказала Солдатова.

Мурманская область в 2022 году впервые попала в статистику по географии съемок проектов российских кинокомпаний. Кольское Заполярье - самый северный регион России, в который стремятся российские кинопроизводители. В регионе создан Центр развития кинопроизводства Мурманской области, который оказывает фильммейкерам поддержку, а также принят закон о кинорибейтах. Летом 2023 года власти Мурманской области и Ассоциация продюсеров кино и телевидения заключили соглашение о сотрудничестве в реализации программы "Зеленый экран" для внедрения экологического стандарта при съемках фильмов в Заполярье. В последние годы на экраны России вышло несколько крупных кинопроектов, которые снимались в Заполярье. Это сериал "Баренцево море", "Везет", полнометражные игровые фильмы "Велга" и "На выдохе".