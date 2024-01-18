Израилю разрешат принять участие в "Евровидении"

Организация добавила, что хочет сохранить статус конкурса как "мероприятия без политики, объединяющего публику по всему миру посредством музыки"

СТОКГОЛЬМ, 18 января. /ТАСС/. Организаторы конкурса "Евровидение", который пройдет в этом году в городе Мальмё на юге Швеции, не намерены исключать Израиль из числа участников. Комментарий Европейского вещательного союза (ЕВС), который организовывает мероприятие, приводит телеканал SVT.

"Это соревнование для вещателей, а не правительств, и израильская телекомпания [Kan] участвует в нем уже 50 лет", - заявил ЕВС.

Организация добавила, что хочет сохранить статус конкурса как "мероприятия без политики, объединяющего публику по всему миру посредством музыки". ЕВС добавил, что международные спортивные федерации по-прежнему принимают израильских спортсменов на крупных соревнованиях.

В 2022 году ЕВС объявил, что в связи с событиями на Украине на "Евровидении" не будет представлена Россия.

В Швеции и других странах звучали призывы исключить Израиль из конкурса песни "Евровидение" из-за конфликта в секторе Газа и многочисленных жертв среди гражданского населения.

"Евровидение" - международный конкурс эстрадной песни, который проводится с 1956 года среди стран - членов Европейского вещательного союза. В настоящее время в ЕВС входят более 110 компаний из более чем 50 стран, преимущественно европейских. "Евровидение" является одним из самых популярных неспортивных телевизионных событий в мире, ежегодно его трансляции собирают аудиторию численностью около 180 млн зрителей.