Фильм "Оппенгеймер" получил 13 номинаций на премию BAFTA

На втором месте по количеству номинаций - кинокартина "Бедные-несчастные" Йоргоса Лантимоса

ЛОНДОН, 18 января. /ТАСС/. Биографическая драма британо-американского режиссера Кристофера Нолана "Оппенгеймер" (2023) стала лидером по числу номинаций на главную кинопремию Великобритании, присуждаемую Британской академией кино и телевизионных искусств (BAFTA). Как было объявлено в Лондоне, лента претендует на победу в 13 категориях.

Исторический фильм, в основе которого лежит повествование о разработке атомной бомбы американским физиком-теоретиком Робертом Оппенгеймером (1904-1967) во время Второй мировой войны, представлена в таких номинациях, как "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучшая мужская роль", "Лучшая мужская роль второго плана", "Лучшая женская роль второго плана", "Лучший саундтрек", "Лучшая операторская работа", "Лучший монтаж". "Бронзовую маску" картина также может получить за работу художника-постановщика, дизайн костюмов, макияж и прически, звук.

На втором месте по количеству номинаций - фильм "Бедные-несчастные" Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун в главной роли, в том числе в престижной категории "Лучший фильм". Сама же Стоун претендует на приз в номинации "Лучшая женская роль".

По девять номинаций у криминальной драмы "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе и у "Зоны интересов" Джонатана Глейзера - экранизации одноименного романа Мартина Эмиса. На семь "бронзовых масок" претендуют "Анатомия падения" Жюстин Трие, "Маэстро" Брэдли Купера и "Оставленные" Александра Пэйна. В шести категориях фигурирует британская лента "Мы совсем чужие" Эндрю Хэя, в пяти - "Барби" режиссера Греты Гервиг и "Солтберн" Эмиральд Феннел.

Фильм "20 дней в Мариуполе" украинского режиссера Мстислава Чернова номинирован в двух категориях - "Лучший неанглоязычный фильм" и "Лучший документальный фильм". Ни один российский фильм на премию на этот раз вновь номинирован не был.

76-я церемония вручения "бронзовых масок" пройдет ровно через месяц, 18 февраля. Британская академия традиционно объявляет имена лауреатов премии BAFTA между церемониями присуждения двух главных наград мира киноискусства в США: "Золотого глобуса" (прошла 7 января в Лос-Анджелесе) и "Оскара" (состоится в Голливуде 10 марта).