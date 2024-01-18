НТВ опроверг слухи о переносе телепремьеры сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"

Некоторые СМИ писали, что телепремьеру сериала якобы поставили на 22 января, однако позже на всех материалах, посвященных этому проекту на официальном сайте НТВ, вместо даты появилась надпись "скоро"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Телеканал НТВ опроверг информацию о переносе телевизионной премьеры сериала Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе канала.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что телепремьеру сериала на НТВ якобы поставили на 22 января 2024 года, однако позже на всех материалах, посвященных этому проекту на официальном сайте НТВ, вместо даты появилась надпись "скоро".

"Опубликованная в СМИ информация о том, что показ сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" отменен на НТВ, не соответствует действительности. Как сообщалось ранее, телевизионная премьера сериала Жоры Крыжовникова состоится весной", - рассказали в пресс-службе.

О точной дате и времени премьеры на НТВ пресс-служба телеканала сообщит дополнительно.

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", который вышел в онлайн-кинотеатрах 9 ноября, рассказывает о подростковых группировках в Казани времен перестройки в СССР. Проект Крыжовникова стал одним из самых обсуждаемых сериалов 2023 года.