НТВ опроверг слухи о переносе телепремьеры сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Телеканал НТВ опроверг информацию о переносе телевизионной премьеры сериала Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе канала.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что телепремьеру сериала на НТВ якобы поставили на 22 января 2024 года, однако позже на всех материалах, посвященных этому проекту на официальном сайте НТВ, вместо даты появилась надпись "скоро".
"Опубликованная в СМИ информация о том, что показ сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" отменен на НТВ, не соответствует действительности. Как сообщалось ранее, телевизионная премьера сериала Жоры Крыжовникова состоится весной", - рассказали в пресс-службе.
О точной дате и времени премьеры на НТВ пресс-служба телеканала сообщит дополнительно.
Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", который вышел в онлайн-кинотеатрах 9 ноября, рассказывает о подростковых группировках в Казани времен перестройки в СССР. Проект Крыжовникова стал одним из самых обсуждаемых сериалов 2023 года.