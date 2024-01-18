Тираж первого издания лекций Канта по географии на русском языке составит 500 экземпляров

Перевод рецензировали в МГУ

КАЛИНИНГРАД, 18 января. /ТАСС/. Тираж сборника лекций по географии немецкого философа Иммануила Канта составит 500 экземпляров. Лекции издадут на русском языке впервые, сообщила на пресс-конференции генеральный директор музея-заповедника "Музей Мирового океана" Светлана Сивкова.

"Музею были интересны представления о географии философа человека, который никогда не выезжал из Кенигсберга. Думаю, это будет интересно и читателям "Физической географии", - сказала Сивкова, отметив, что первый тираж книги в объеме 500 экземпляров будет распределен по научным библиотекам. Также приобрести уникальный сборник можно будет в Музее Мирового океана. Издание содержит как оригинальный текст лекций на немецком языке, так и русский перевод с иллюстрациями, выполненными художником музея Евгением Машковским.

Труд музейщиков уже получил высокую оценку ученых МГУ, которые рецензировали перевод лекций. "Получили хорошие отзывы, это - достойный труд, работа, которая вполне соответствует нашим представлениям о географии", - отметила Сивкова.

В 2024 году отмечается 300-летие со дня рождения философа. Первое издание на русском языке лекций Канта по географии является одним из значимых мероприятий в Калининграде, бывшем Кенигсберге, где он родился 22 апреля 1724 года и был похоронен после смерти 12 февраля 1804 года.

К 300-летию со дня рождения философа в Калининграде к этой дате приурочат несколько мероприятий. В частности, с 22 по 24 апреля 2024 года состоится Международный Кантовский конгресс, который объединит ученых из Китая, Индии, Бразилии, Ирана, Турции и других дружественных государств.

Кант - родоначальник немецкой классической философии. Он выдвинул гипотезы о существовании других галактик, образовании Солнечной системы из газового облака, естественном развитии человеческих рас, доказал замедление суточного вращения Земли. Автор трудов "Критика чистого разума", "Критика практического разума", "Критика способности суждения" и других. Кант также является известным географом, ему присвоено звание почетного члена Российской академии наук - в том числе и за лекции по географии.