В Якутии создали палеонтологическую марку с волосом шерстистого мамонта

Тираж составит 100 штук

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Палеонтологическую марку с волосом шерстистого мамонта, найденного в 2012 году на берегу моря Лаптевых, создали в Республике Саха (Якутия). Об этом ТАСС сообщил автор проекта Валерий Сушков.

"Я с прошлого года развиваю это направление и печатаю на разных природных материалах различные марки. Таким образом, привлекаем мастеров народных промыслов из регионов России - косторезов, в частности. Приобрел у одного из участников палеонтологической экспедиции эти волосы и реализовал через марки. Они будут выпущены малым тиражом в 100 штук", - рассказал Сушков.

Марка состоит из марки-наклейки, волосков шерстистого мамонта, залитого смолой. Размер изделия - 90х42 мм, имеет свой уникальный номинал - один волос. Проект стал частью развития и продвижения туристского бренда "Якутия - родина мамонта".

Первые марки отправятся в научный архив Русского географического общества в Санкт-Петербурге, штаб-квартиру РГО в Москве, Центральный музей связи имени А. С. Попова, музей мамонта в Якутске имени П. А. Лазарева и Палеонтологический музей имени Ю. А. Орлова.