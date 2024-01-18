В Петербурге пройдет концерт-реквием в честь 80-летия снятия блокады

Он состоится 27 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Концерт-реквием, посвященный 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, пройдет 27 января на "Газпром-арене" в Петербурге. Об этом сообщили ТАСС организаторы.

"27 января 2024 года состоится концерт-реквием, посвященный 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", - говорится в сообщении.

В 17:00 начнется спектакль-концерт, художественным и музыкальным руководителем которого стал Юрий Башмет, будет сопровождаться уникальными сценографическими, световыми и визуальными эффектами. В нем примут участие ведущие российские актеры и музыканты, Всероссийский юношеский симфонический оркестр и Большой сводный хор. На концерте прозвучат песни: "А может не было войны", "Мы ленинградки", "Ладожский лед", "Дети Ленинграда", "Блокадный хлеб", "Ладога".

В 18:00 начнется спектакль, который состоит из 11 эпизодов, где будут отражены все этапы блокады: мирный город, осада, попытки прорыва, первая голодная зима, Дорога жизни, люди-символы блокадного города, жизнь в осажденном Ленинграде, операция "Искра", полное освобождение, уроки истории.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня (с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 год), общее количество ее жертв, по последним данным, превышает 1 млн человек. Несмотря на осаду, в городе продолжали работать предприятия, школы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду воинам Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года.