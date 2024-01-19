Крещенский фестиваль в "Новой опере" откроется премьерой "Война и мир. Наташа и Андрей"

Сочинение прозвучит 19, 21 и 23 января

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Премьера постановки "Война и мир. Наташа и Андрей" по произведению Сергея Прокофьева откроет Крещенский фестиваль в "Новой опере" в пятницу. Как отметили в пресс-службе театра, это первый совместный творческий проект "Новой оперы", молодежной оперной программы Большого театра и "Мастерской Брусникина", который останется в репертуаре театра после завершения фестиваля.

"Московский театр "Новая Опера" имени Е. В. Колобова, Молодежная оперная программа Большого театра России и "Мастерская Брусникина" представляют первый совместный творческий проект: оперу "Война и мир. Наташа и Андрей" по грандиозному произведению С. С. Прокофьева в версии semi-stage (формат предполагает лаконичное художественное решение без масштабных декораций - прим. ТАСС). Проект откроет Крещенский фестиваль в "Новой опере": сочинение прозвучит 19, 21 и 23 января 2024 года, а также останется в репертуаре театра", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что проект воплощен "исключительно силами молодых артистов и постановщиков". "Именно сейчас настало время активно искать и привлекать к постановкам российскую молодежь. От решения этой важной стратегической задачи зависит то, как будет развиваться музыкальный театр в ближайшие годы. Проект, который мы придумали вместе с Большим театром и "Мастерской Брусникина", - большой шаг в этом направлении. Он дает возможность молодым артистам и постановщикам, пока у них нет громких имен и большого опыта, реализовать себя", - считает директор театра "Новая опера" Антон Гетьман.

Режиссер проекта Алексей Мартынов ("Мастерская Брусникина") определил спектакль как "тихую трагедию". По его словам, Наташа и Андрей на протяжении всего произведения пытаются "держать равновесие", а как только между ними устанавливается хрупкий мир, "все заканчивается смертью Андрея". "Эта история, конечно же, о том, как сложно удержать хрупкое чувство, коммуникацию, которая вот-вот может наладиться между людьми. Конечно, финал совсем не жизнерадостный, но он ставит вопрос: возможно ли, чтобы это чувство возникло снова, возможно ли жить как-то по-другому? Мне хочется не догматизировать, а размышлять, задавать вопросы", - добавил режиссер.

Руководитель молодежной оперной программы Большого театра России Дмитрий Вдовин считает Прокофьева "гением сердца". "Я полагаю, что в опере Прокофьева есть такая пронзительная лирика, которая в наше тяжелое время спасает, заставляет думать о главном - любви и человеческих отношениях. Мы все получили огромное душевное музыкальное и театральное наслаждение от кропотливой работы, от долга, от романа-эпопеи Льва Толстого, от размышлений над редакциями оперы Сергея Прокофьева, о том, как он все менял и с чего начинал", - рассказал ТАСС Вдовин. "Это все дало большие силы делать с молодыми людьми материал, написанный для зрелых голосов", - резюмировал он.

Музыкальный руководитель и дирижер проекта - Тимур Зангиев, художник-постановщик - Сергей Рябов, за хореографию в постановке отвечает Александр Шуйский. Главные роли репетируют Илья Кутюхин, Богдан Гуенок, Максим Лисиин (Андрей Болконский), Елене Гвритишвили, Альбина Тонких, Елизавета Нарсия (Наташа Ростова). В проекте также примут участие артисты Молодежной оперной программы Большого театра Росси Илья Легатов (Пьер Безухов), Игорь Онищенко (Анатоль Курагин) и другие артисты. Над хоровыми сценами работает главный хормейстер театра Юлия Сенюкова.

О Крещенском фестивале

Смотр, посвященный памяти основателя театра, известного советского и российского дирижера Евгения Колобова (1946-2003), продлится до 10 февраля. В афише фестиваля запланированы десять вечеров. Ключевые фигуры программы - Сергей Прокофьев, Джузеппе Верди и Франц Шмидт. Для жителей столицы на фестивале выступят маэстро Тимур Зангиев, Филипп Чижевский, Федор Безносиков, Александр Самоилэ, Анатолий Левин, Димитрис Ботинис. Большинство мероприятий можно посетить по "Пушкинской карте".