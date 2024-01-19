На Камчатке планируют выпуск печатной "Азбуки о важном" на языках КМНС

В учебное пособие включат слова, связанные с традиционным бытом коренных малочисленных народов региона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 января. /ТАСС/. Печатный вариант "Азбуки о важном" на языках коренных малочисленных народов (КМНС) Камчатки выйдет в регионе в первом квартале 2024 года. В издание включат самые значимые для каждого слова, сообщили ТАСС в отделе по работе с КМНС краевого министерства развития гражданского общества и молодежи.

"Создание "Азбуки и важном" на языках КМНС началось в 2023 году, в начале 2024 года печатный вариант издания увидит свет. В учебное пособие будут включены такие важные для каждого человека слова, как "мама", "семья", "согласие" и т. п., а также слова, которые связаны с традиционным бытом КМНС Камчатки: тундра, яранга, рыба и т. д.", - рассказали в профильном отделе.

Там уточнили, что в 2023 году на Камчатке был значительно расширен перечень льгот для представителей КМНС, в частности речь идет о финансовой поддержке студентов вузов и ссузов.

На территории региона проживают представители восьми коренных малочисленных народов, большая часть из них - коряки (порядка восьми тысяч человек).