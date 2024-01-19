Ярмольник считает, что покинувшие Россию артисты вернутся обратно

Не все и не до конца понимали ситуацию, отметил актер

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Отъезд многих артистов и деятелей культуры из России после объявления о начале специальной военной операции стал эмоциональным порывом, многие не до конца понимали, что происходит. Такое мнение в интервью ТАСС выразил актер театра и кино, продюсер Леонид Ярмольник, считающий, что уехавшие вернутся на родину.

"Я отношусь к этому как к эмоциональному порыву. На днях ехал в машине, слушал радио, и Владимир Владимирович Путин сказал: приветствуется, чтобы те люди, которые уехали, возвращались. Потому что все, что было связано с первой реакцией на начало спецоперации, это была эмоциональная реакция. И, может быть, не все и не до конца понимали, для чего это и почему это. Но время показывает: все, что происходит, происходит по правильным законам для того, чтобы отстоять свой суверенитет, свои принципы, сохранить мир. Просто бездействовать в этой ситуации нельзя", - сказал он.

Актер также считает, что покинувшие Россию артисты вернутся обратно, талантливых людей в стране не хватает. "И я, действительно, очень рад тому, что президент дает понять: независимо от тех поступков и тех движений, что люди сделали, они всегда могут вернуться на родину, где они могут нормально работать, приносить радость и пользу. Если совсем просто, здесь их зритель, здесь те люди, которые их понимают", - добавил он.