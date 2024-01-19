Новосибирский оркестр отправится осенью в гастрольный тур по России

Тур приурочен к 100-летию со дня рождения народного артиста СССР дирижера Арнольда Каца

НОВОСИБИРСК, 19 января. /ТАСС/. Новосибирский академический симфонический оркестр осенью 2024 года отправится в гастрольный тур по российским городам, приуроченный к 100-летию со дня рождения народного артиста СССР дирижера Арнольда Каца, создавшего музыкальный коллектив. Об этом сообщил худрук и главный дирижер Димитрис Ботинис.

"Для нас это очень важный момент, 100 лет Арнольду Михайловичу. Это отец оркестра. В октябре нас ждет большой тур по городам России - это будет Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Нижний Новгород, Тюмень. Все эти концерты мы будем исполнять в честь создателя нашего оркестра", - сказал он.

Управляющий оркестром Николай Сизиков отметил, что в рамках тура прозвучат известные произведения из репертуара Каца. "Его личное знакомство с многими авторами, с такими как Дмитрий Шостакович, давала ему возможность выразить внутренний мир композитора через музыку, какие-то внутренние переживания. <…> Также формат еще обсуждается, но будет концерт обязательно с участием учеников Арнольда Михайловича, они выйдут за пульт к оркестру. Сейчас ученики Каца работают по всему миру", - сказал он, добавив, что оркестр планирует также гастроли по Новосибирской области.

Директор новосибирской филармонии Ирина Устинова добавила, что не так давно оркестр вернулся из гастролей по Китаю. "Они были в концертном туре из пяти концертов, в том числе были концерты в Пекине и Нанкине, где находится этот удивительный концертный зал, который выглядит как космический корабль. Пока [дальнейшие] зарубежные планы [на 2024 год] находятся в стадии обсуждения", - уточнила она.

Кац - основатель Новосибирского академического симфонического оркестра (1956), его художественный руководитель и главный дирижер. География гастролей оркестра включала города СССР, с 1970 года - Болгарию, Югославию, Австрию, Бельгию, Великобританию, Германию, Италию, Испанию, Люксембург, Нидерланды, Португалию, Финляндию, Францию, Швейцарию, Японию. Коллектив неоднократно участвовал в международных музыкальных фестивалях. Оркестром сыграно более 5,5 тыс. концертов, в которых звучала музыка от Иоганна Себастьяна Баха и добаховской эпохи до наших дней. Сегодня в оркестре работают более 100 музыкантов, среди его участников есть заслуженные артисты России и лауреаты международных конкурсов.