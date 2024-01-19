В отеле в Москве нашли мертвым солиста Большого симфонического оркестра Михаила Шиленкова

По предварительным данным, причиной смерти могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Солист Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского Михаил Шиленков найден мертвым в номере отеля в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

"В отеле "Лемар" в Расторгуевском переулке в центре Москвы в ванной комнате найден мертвым солист Большого симфонического оркестра Михаил Шиленков. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера, следов насилия на теле не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

По его словам, причиной смерти могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность. "Точная причина будет установлена после экспертизы", - добавил представитель медицинских служб.

Михаил Шиленков в 1995 году стал солистом оркестра "Молодая Россия", в 1999 году - Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением П. Когана. C 2003 года является солистом Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского. Участвовал в многочисленных выступлениях оркестра в России и за рубежом.