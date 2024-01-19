Минкультуры поддержало проект Музея современной истории России по реставрации "Окон ТАСС"

Глава министерства Ольга Любимова сообщила, что реставрация 100 плакатов станет не только подарком музею к юбилею, но и возможностью для организации полноценной выставки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Министерство культуры РФ поддержало проект Музея современной истории России по реставрации коллекции плакатов "Окна ТАСС", сообщила глава министерства Ольга Любимова.

"Министерство поддержало проект музея по реставрации уникальной коллекции плакатов "Окна ТАСС". Эти плакаты, без сомнения, являются культурным достоянием страны", - сказала министр на заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия основания музея.

По словам министра, реставрация 100 плакатов станет не только подарком музею к юбилею, но и возможностью для организации полноценной выставки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Реставрацией в течение 2024 года будет заниматься Центр имени Грабаря.

"Окна ТАСС" - это плакаты, выпускавшиеся в годы Великой Отечественной войны, чтобы поднять боевой дух армии. Всего было выпущено около полутора тысяч плакатов общим тиражом более 2 млн экземпляров. Впервые плакаты были напечатаны на пятый день после начала войны, 27 июня. Их выставили в здании на Кузнецком мосту в Москве, где разместилась мастерская по их изготовлению.