Новосибирский скрипач провел концерты для бойцов СВО в Запорожской области

В пресс-службе регионального отделения партии "Справедливая Россия - За правду" также сообщили, что ранее Давид Агинян отправил бойцам 100 тыс. рублей из личных средств

НОВОСИБИРСК, 19 января. /ТАСС/. Скрипач и композитор Давид Агинян из Новосибирской области исполнил серию концертов для артиллеристов, снайперов, разведчиков СВО в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального отделения партии "Справедливая Россия - За правду", которая взяла шефство над одной из дивизий.

"Я самостоятельно доехал поездом до Джанкоя. Там меня встретили военнослужащие из того полка Кантемировской дивизии, над которым взяла шефство наша партия. Четыре дня подряд я давал концерты для артиллеристов, снайперов, разведчиков полка. Посещал различные населенные пункты Запорожской области", - приводятся в сообщении слова музыканта.

Он уточнил, что бойцы в полку были в основном из Московской области. "Один из военнослужащих в мирной жизни был генеральным директором кинокомпании. Все время, пока я там находился, он со мной ездил и профессионально снимал на камеру концерты. Выступления все прошли очень хорошо, ребята наши были в восторге", - добавил он. В пресс-службе уточнили, что ранее скрипач отправил бойцам 100 тыс. рублей из личных средств.

Давид Агинян переехал из Армении в Россию около 25 лет назад, окончил музыкальную академию в Кемерове, в настоящее время живет в Новосибирске. В разные годы был лауреатом Всероссийских музыкальных конкурсов, выступал в залах России и Европы. В репертуаре скрипача произведения от классики до рока и джаза.