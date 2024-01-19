В Петербурге мастерскую скульптора Аникушина включили в реестр памятников

Статус защищает здание от сноса и существенного изменения облика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Мастерская скульптора Михаила Аникушина в Санкт-Петербурге, построенная в 1960-е годы для создания грандиозного монумента Ленину, включена в реестр памятников в качестве выявленного объекта культурного наследия. Об этом сообщила пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга.

"Распоряжением председателя КГИОП Сергея Макарова в перечень выявленных объектов культурного наследия включен "Дом-мастерская М. К. Аникушина" (Вяземский переулок, 8) - построен по проекту мастерской ЛенНИИпроекта под руководством архитектора Филиппа Гепнера в конце 1960-х годов", - сообщили в пресс-службе. Статус памятника защищает здание от сноса и существенного изменения облика, все работы в нем должны вестись по согласованию с КГИОП.

Мастерскую решено было построить на месте старой оранжереи Вяземского сада в Петроградском районе после того, как скульптор Михаил Аникушин и архитектор Валентин Каменский в 1968 году победили в конкурсе на проект памятника к столетию со дня рождения Ленина, но для создания восьмиметровой скульптуры не нашлось подходящего помещения. Памятник Ленину, созданный в этой мастерской, установлен в 1970 году на Московской площади в Петербурге перед зданием Дома Советов.

"Главной задачей при проектировании здания было создание мастерской для крупноформатных моделей памятников. Проект создавался с учетом профессиональных пожеланий скульптора. Здесь были созданы сотни произведений разных масштабов и жанров - памятник В. И. Ленину на Московском проспекте, монумент "Героическим защитникам Ленинграда" на площади Победы, памятник А. П. Чехову в Москве и другие", - отметили в пресс-службе КГИОП.

В 2005 году здание мастерской стало филиалом Государственного музея городской скульптуры. В апреле 2013 года бывшая мастерская открылась для посетителей в качестве объекта музейного показа. В мастерской сохраняется ряд авторских эскизов и моделей известных произведений Аникушина, станковая скульптура.