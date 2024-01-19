В музее Ульяновска представили театральные кресла, на которых сидел Ленин

Всего на выставке представлено более 100 уникальных экспонатов из фондового собрания Музея МХАТ и коллекции музея-заповедника "Родина В. И. Ленина"

УЛЬЯНОВСК, 19 января. /ТАСС/. Выставка "Ленин во МХАТе", посвященная 100-летию со дня смерти вождя мирового пролетариата, открылась 19 января в музее "Дом-ателье архитектора Ф. О. Ливчака. Экспозиция "Театральная жизнь Симбирска-Ульяновска" в Ульяновске. Как сообщила ТАСС директор музея-заповедника "Родина В. И. Ленина" Ирина Котова, на экспозиции в том числе представлены кресла из зрительного зала Московского Художественного театра, которые занимал Ленин во время спектаклей.

"Сейчас зрители, которые приходят в театр, видят другие кресла, это уже другое поколение. А эти кресла, которые проектировал [архитектор] Федор Осипович Шехтель и в которых, собственно говоря, сидел на этих спектаклях Владимир Ильич Ленин, музей [МХАТ] нам привез", - отметила она.

Деревянные кресла имеют порядковые номера 21 и 22. Они очень отличаются от современных комфортных театральных кресел. "Кресла неудобные и немягкие. Это было требование [режиссера Константина] Станиславского: никакого бархата. Театр не должен был располагать человека к отдыху, он должен держать его в напряжении, чтобы действие, которое совершалось на сцене, было наиболее понятным", - пояснила Котова.

Всего на выставке представлено более 100 уникальных экспонатов из фондового собрания Музея МХАТ и коллекции музея-заповедника "Родина В. И. Ленина", в структуру которого входит Дом-ателье архитектора Ф. О. Ливчака. Среди представленных предметов бумажные макеты Станиславского, костюмы актеров первых спектаклей Московского Художественного театра (этим костюмам более 130 лет), сценические предметы, использовавшиеся в постановках. "Мы можем увидеть здесь совершенно фантастический этюд великого архитектора Шехтеля, который проектировал знаменитый театр в Камергерском переулке [в Москве]. Помимо этого, выставка содержит большой раздел, который посвящен театральной Лениниане (совокупность спектаклей, посвященных Ленину - прим. ТАСС)", - уточнила Котова.

Как отметила в беседе с корреспондентом ТАСС директор Музея МХАТ Софья Грачева, Ленин часто посещал Московский Художественный театр. "Именно Московский Художественный театр был тем театром, который Ленин готов был перенести в советское будущее", - отметила она.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских на открытии выставки напомнил, что 21 января исполнится 100 лет со дня смерти Ленина. "В советское время с именем Ленина было связано практически все: его именем назывались города, улицы, поселки, ледокол "Владимир Ильич Ленин" и многое другое. Наша задача - хранить эту память о Владимире Ильиче. Я уверен, что каждый, кто посетит эту выставку, для себя узнает много нового и выйдет отсюда с приятными эмоциями", - сказал он.