В МХТ им. А. П. Чехова сменился первый заместитель худрука - директора

На это пост назначен Руслан Кулухов

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Бывший директор Театра Олега Табакова Руслан Кулухов назначен первым заместителем художественного руководителя - директора Московского Художественного театра (МХТ) им. А. П. Чехова. Информацию о назначении подтвердил ТАСС заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник.

Ранее о назначении написали некоторые Telegram-каналы.

"Руслан Кулухов назначен первым заместителем художественного руководителя - директора Московского Художественного театра имени Чехова", - сказал Верник.

Ранее эту должность занимал Айрат Тухватуллин. Кулухов прежде был директором Театра Олега Табакова.