В Якутске впервые открылась выставка графики Зураба Церетели

Она продлится до 10 марта 2024 года

ЯКУТСК, 20 января. /ТАСС/. Передвижная выставка графики "Зураб Церетели. Ода жизни" открылась в Национальном художественном музее в Якутске. Впервые его произведения представлены в Якутии, сообщила ТАСС генеральный директор музея Влада Тимофеева.

"Впервые в Якутии мы показываем выставку, <…> [она] приурочена к 90-летию художника. На самом деле мы очень давно думали над организацией этого проекта", - сказала Тимофеева. Выставка стала первой в музее в 2024 году, в экспозиции представлено 68 графических листов, выполненных в основном в технике шелкографии. Экспозиция будет работать с 20 января по 10 марта.

Она отметила отношение Церетели к Якутии и напомнила, что Церетели дружил с якутским художником Афанасием Осиповым (1928-2017), в стенах Российской академии художеств была показана выставка якутских художников. Как сообщила журналистам заместитель генерального директора по научной и выставочной деятельности музея Юлия Кравцова, Церетели в первую очередь воспринимают как скульптора, и выставка показывает, что он является великолепным художником-графиком. Кроме этого, в субботу состоится лекция куратора выставки, председателя регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств Михаила Шишина "Искусство понимать произведения искусства".

Зураб Церетели - живописец, монументалист и скульптор, педагог и общественный деятель, народный художник СССР, Грузии и РФ, президент Российской академии художеств. Родился в Тбилиси. Руководил самыми масштабными художественными проектами. В 1970-1980 годах был главным художником МИД СССР, в 1980 году - главным художником Олимпийских игр в Москве, в 1995 году - художественным руководителем строительства мемориального комплекса на Поклонной горе в Москве, в 1995 году - главным художником по воссозданию убранства храма Христа Спасителя в Москве. Произведения художника украшают улицы и площади, государственные и общественные здания Москвы, других городов России, стран СНГ и многих зарубежных государств.