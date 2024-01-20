Опрошенные россияне назвали любимых героев фантастики

По данным литературной платформы "Литнет", ими стали Гарри Поттер и ведьмак Геральт

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Маги и ведьмы, среди которых волшебник Гарри Поттер из одноименной серии книг британской писательницы Джоан Роулинг, а также ведьмак Геральт из Ривии из цикла польского писателя Анджея Сапковского, возглавили рейтинг любимых героев фантастической литературы у россиян. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе литературной платформы "Литнет".

"Самыми любимыми фантастическими героями среди российских читателей стали маги и ведьмы, а также драконы - первое и второе место в рейтинге менялось на протяжении всего опроса, и в результате первые вырвались вперед с отрывом в 1%", - сказали в "Литнете".

Также в фантастике российские читатели среди героев выделяют оборотней и волков (38%), демонов (31%) и эльфов. (21%). "Необычно и то, что эти персонажи обогнали вампиров, которые долгие годы были на пике популярности - еще 10 лет назад, до выхода популярных фильмов и сериалов. Теперь вампиры находятся только на 6-й строчке рейтинга - их к любимым персонажам относят 18% опрошенных", - добавили представители сервиса.

Конкретизируя персонажей, в "Литнете" указали, что наиболее часто респонденты называли среди любимых героев юного волшебника Гарри Поттера, Геральта из цикла Сапковского о ведьмаке и вампира Эдварда Каллена из саги "Сумерки" американской писательницы Стефани Майер. Замыкают топ-5 Бен из книги "Черное пламя Раграна" Марины Индиви и Марины Эльденберт, а также эльфы Благого и Неблагого Двора из фэнтези Алисы Чернышовой "Очень эльфийский подарок".

Больше половины участников опроса (53%) считают магические академии наиболее привлекательным местом действия, в котором разворачиваются события книги. Кроме того, читатели не против погрузиться в неизвестные миры (43%), фантастические королевства (38%), альтернативные миры (33%) или остаться в городской среде (28%). Говоря о времени действия, более трети опрошенных (34%) отметили, что для них не столь важно, когда происходят события. 27% предпочитают любое настоящее время. Переноситься в прошлое любят 25% респондентов: 12% - в Средневековье, 11% - в Новое время (с XVI по XX век), 2% - в Древний мир. Путешествовать в будущее больше всего нравится 13% россиян.

Самыми важными качествами главного героя, по мнению опрошенных, стали интеллект и находчивость (52%), сложность и многогранность характера (45%), а также чувство юмора (43%). На четвертом месте - верность принципам и ценностям (39%), замыкают топ-5 качеств смелость и храбрость (35%). При этом менее важны для читателей магические способности, внешняя привлекательность и романтичность героев.

Рейтинг составлен по результатам опроса, в котором приняли участие более 1,2 тыс. читателей со всей России. Опрос проводился литературной платформой "Литнет" в ноябре - декабре 2023 года.