В Бангладеш стартовал международный кинофестиваль с участием 15 картин из России

Гости увидят фильмы "Выбор", "Времена года", "Свет" и другие новые российские картины последних двух лет

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 января. /ТАСС/. Крупнейший в Бангладеш Даккский международный кинофестиваль стартовал с участием 15 картин из России.

Престижный смотр проводится в бангладешской столице один раз в два года и сейчас организован уже в 22-й раз под лозунгом "Лучший фильм, лучшая аудитория и лучшее общество". Всего в кинофестивале принимают участие 253 фильма из разных стран мира.

Россия представлена в международной программе, в подборке фильмов, снятых режиссерами-женщинами, в секциях духовного кино, детских и спортивно-развлекательных картин. Гости кинофестиваля увидят триллер "Выбор" (2023) Игоря Федорова, режиссерский дебют фигуриста Максима Шабалина "Времена года" (2023), триллер об эпидемии "Бешенство" (2023) Дмитрия Дьяченко, драму Антона Коломейца "Свет" (2022) с Еленой Яковлевой в главной роли и другие новые российские картины последних двух лет.

В составе жюри кинофестиваля - российский продюсер Анна Шалашина. Она будет участвовать в выборе победителя в конкурсной программе азиатского кино. Итоги смотра подведут 28 января.