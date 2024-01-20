Литературоведа из Шри-Ланки Сенасингхе наградили медалью Пушкина

Награду лауреату вручил посол России в стране Леван Джагарян на приеме в посольстве

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 января. /ТАСС/. Известный историк литературы и переводчик из Шри-Ланки Ранджана Сенасингхе награжден медалью Пушкина за вклад в развитие культурных связей с Россией. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы посольства РФ в Коломбо Александр Ивин.

"Медаль лауреату вручил посол России в Шри-Ланке Леван Джагарян на приеме в посольстве в присутствии заместителя министра иностранных дел островного государства госпожи Ясоджи Гунасекера", - рассказал Ивин.

Дипломат отметил, что Сенасингхе - литературовед и историк искусства, в настоящее время исполняет обязанности главного редактора Национальной энциклопедии Шри-Ланки на сингальском языке. Также он является председателем Русского литературного клуба при Русском доме в Коломбо.

"Господин Сенасингхе преподает русский язык на кафедре современных иностранных языков Факультета гуманитарных наук Университета Келания, где читает курсы: "Введение в русскую литературу", "Русский язык для коммуникации", "История русского языка" и "Русская народная литература", - указал собеседник агентства.

Сенасингхе также известен как переводчик с русского на сингальский язык: он перевел рассказы так называемого цейлонского цикла Ивана Бунина, а также произведения Антона Чехова, Максима Горького, Льва Толстого и других русских и советских авторов. Он также ведет радиопрограмму Государственной радиовещательной компании Шри-Ланки, посвященную творчеству русских писателей.