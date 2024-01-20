В Новосибирске отменили юбилейный концерт Лолиты

Купленные билеты подлежат возврату

НОВОСИБИРСК, 20 января. /ТАСС/. Концерт Лолиты, посвященный ее 60-летию, отменили в Новосибирске. Об этом сообщается на сайте Дома ученых, где мероприятие должно было пройти 31 марта.

"Концерт Лолиты, запланированный на 31 марта 2024 года, не состоится. Купленные билеты подлежат возврату по месту приобретения", - говорится в сообщении.

Ранее также был отменен концерт этой исполнительницы, который должен был пройти 2 апреля в Доме культуры железнодорожников в Новосибирске. Сама Лолита сообщила ТАСС, что информацию об отмене мероприятий в Новосибирске лучше получать на местах. "Нам никто не присылает официальных бумаг", - сказала она.

21 декабря, как и часть других российских звезд, Лолита приняла участие в "голой вечеринке" телеведущей Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор". После скандала было отменено ее выступление на мероприятии "Зимнее Show" в Московской области, а телеканал "Краснодар" вырезал выступление певицы из новогоднего эфира.