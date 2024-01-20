В Архангельске представили картины, созданные в арктических экспедициях

Выставка будет работать до 10 марта

АРХАНГЕЛЬСК, 20 января. /ТАСС/. Выставка "Мастерская искусств "Русская Арктика" открылась в Музее художественного освоения Арктики им. А. А. Борисова в Архангельске. Как рассказал ТАСС директор музея Иван Катышев, в экспозиции представлены работы пяти авторов, созданные в ходе экспедиций в Арктику на научно-экспедиционном судне "Михаил Сомов", в том числе летом 2023 года, когда "Сомов" сел на мель в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа.

"В 2022 и 2023 годах прошли возрожденные Арктические морские плавучие мастерские на борту научно-экспедиционного судна "Михаил Сомов". Суть была - привезти в Арктику художников, фотографов, журналистов и представить ее визуальный образ, - сказал Катышев. - Это целый вернисаж, здесь представлены четыре художника и один фотограф из Чебоксар, Архангельска и Москвы: Рашид Сагадеев, Всеволод Видякин, Иван Александров, Влада Подольская и Юрий Шурчков".

То, что выставка проходит в музее имени Александра Борисова, - символично, поскольку в России именно этот художник стал инициатором художественных экспедиций на арктические острова. Для этого в конце XIX века он даже специально построил яхту "Мечта", приспособленную к плаванию в ледовых условиях. "Сам нашел деньги, построил яхту, собрал людей, построил на Новой Земле мастерскую и собственноручно управлял собачьей упряжкой, - пояснил собеседник агентства. - Сделал все, чтобы максимально точно и достоверно показать прекрасную Арктику нам, которые в Арктике, возможно, никогда и не окажутся, со всеми ее нюансами и деталями".

Директор музея Иван Катышев рассказывает о картине Рашида Сагадеева © Ирина Скалина/ ТАСС

Как отметил Катышев, высокоширотная Арктика, особенно полярные острова, - сейчас такая же труднодоступная территория, как и во времена Борисова, художнику туда попасть очень сложно. Организаторами возобновления Арктических художественных экспедиций стали Росгидромет и Первая горнорудная компания. В рейсах принимали участие девять авторов из Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга и Чебоксар.

Реальная и сказочная Арктика

На выставке в Архангельске представлено более 50 произведений. Это живопись, в том числе акварельная, графика, картины, написанные в авторских техниках, а также фотопечать. Часть работ создана на борту судна, но в основном художники там писали этюды, а картины дорабатывали уже дома. "Они столкнулись с теми же сложностями, с какими столкнулись художники до Борисова: холодно, на ледоколе качает, условий нет, потому что у экспедиции есть свой четкий план. Они не могут ждать по четыре часа, пока художники поймают свет, - сказал директор музея. - Конечно, экспедиция специально на вертолете, на лодках высаживала их на берег, давала им время поработать, защищала их от белых медведей и так далее".

В конце июля 2023 года судно село на мель между островами Комсомольскими и островом Земля Вильчека архипелага Земля Франца-Иосифа. Участников экспедиции с "Михаила Сомова" пришлось пересаживать на судно "Профессор Молчанов", оно пришло в Архангельск 16 августа. "Хотя можно сказать, что эта мель дала им возможность поработать", - заметил Катышев.

Работы созданы в разной технике, у них разные сюжеты. Представлено несколько портретов: вертолетчика 2-го Архангельского объединенного авиаотряда, госинспектора, который охранял экспедицию от белых медведей. "Когда попадаешь на судно, видишь жизнь экспедиции и экипажа и понимаешь, что там люди по-настоящему работают, трудятся, и в этих лицах ты находишь истинных патриотов и вообще тружеников. И отсюда возникает желание как раз отразить все, запечатлеть, потому что такие моменты - они мгновенные, - поделился с ТАСС художник Иван Александров. - Это люди, горящие Севером, романтики. Как раз мы пытаемся на Север посмотреть их глазами".

Среди работ фотографии, фотоколлажи и пейзажи - от реалистичных с "Сомовым" в тумане, ледниками и моржами на льдинах до фантастических с яркими красками. "Вот мы видим не просто Землю Франца-Иосифа, <...> в облаках Рашид Сагадеев рисует, если мы присмотримся, табун лошадей, в впереди бежит северный олень с огромными рогами", - показал Катышев.

Выставка в Архангельске будет работать до 10 марта, на ней запланированы встречи с полярниками, лекции и мастер-классы. Планируется, что затем она будет представлена в других городах России, ряд музеев в арктических регионах выразил желание представить вернисаж у себя.