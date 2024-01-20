Словакия возобновила сотрудничество в сфере культуры с РФ и Белоруссией

Его остановили после 24 февраля 2022 года

БРАТИСЛАВА, 20 января. /ТАСС/. Министр культуры Словакии Мартина Шимковичова отменила распоряжение, согласно которому после 24 февраля 2022 года было остановлено сотрудничество республики в сфере культуры с РФ и Белоруссией. Об этом сообщила газета Pravda.

"В мире происходят десятки военных конфликтов, и, по нашему мнению, из-за них не должны страдать деятели искусства и культура", - передал газете слова министра ее пресс-секретарь Павел Чорба.

Минкульт Словакии в марте 2022 года запретил контакты и сотрудничество по своей линии с РФ и Белоруссией. Его экс-руководитель Наталья Миланова, представительница одной из либеральных партий, потерявших в республике власть по итогам недавних парламентских выборов, объясняла это осуждением российской специальной военной операции на Украине.

Действующий министр, представляющая в правительстве Словацкую национальную партию, отменила 12 января распоряжение предшественницы. Оно не действует, согласно информации газеты, с 15 января.