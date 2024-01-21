Швыдкой заявил, что России и Словакии предстоит заново выстроить культурные связи

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству отметил, что самое время начать "некий переговорный процесс" между ведомствами культуры двух стран

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Возобновление сотрудничества в сфере культуры между Словакией и РФ откроет коридор возможностей для деятелей искусства обеих стран. России и Словакии предстоит заново выстроить культурные связи, такое мнение ТАСС выразил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Ранее министр культуры Словакии Мартина Шимковичова отменила распоряжение, согласно которому после 24 февраля 2022 года было остановлено сотрудничество республики в сфере культуры с РФ и Белоруссией. В мире происходят десятки военных конфликтов, из-за них не должны страдать деятели искусства, передал газете Pravda слова министра ее пресс-секретарь Павел Чорба.

"То, что Мартина Шимковичова отменила запрет, который ввели ее предшественники, это знак того, что Словакия проводит и будет проводить свою собственную международную культурную политику. Думаю, что это естественное продолжение общей политики нынешнего премьер-министра Словакии Роберта Фицо, это открывает некоторый коридор возможностей и для словацких деятелей культуры, и для деятелей культуры России. Понятно, что здесь надо будет заново выстраивать те культурные связи, которые будут взаимоприемлемы и для нас, и для наших словацких коллег", - сказал он.

Швыдкой пояснил, что по европейским нормам культурная международная политика находится в сфере национальных компетенций. То есть страны могут проводить свою национальную культурную политику.

"У нас со Словакией были разнообразные контакты, они были связаны с кинематографом, мы регулярно проводили недели кино, в Словакии сильный театр, один из самых известных театров оперы и балета, который находится в Братиславе. Много театральных фестивалей, работают современные художники", - уточнил он.

По его словам, самое время начать "некий переговорный процесс" между ведомствами культуры РФ и Словакии, также важно понять, будет отмена распоряжения относиться к межгосударственному обмену или обмену между культурными институциями. "Но это вопрос начала нового переговорного процесса с нашими словацкими коллегами, у Словакии сегодня есть широкое поле для культурного сотрудничества и в сфере книгоиздательства, и в сфере театрального дела, музыкального театра и театра драматического", - сообщил он.

Культурная политика

Швыдкой добавил, что сейчас у России есть ограничения в сфере международной культурной политики с большинством стран Евросоюза, за исключением Венгрии.

"Полагаю, что решение министра культуры Словакии будет касаться и других ведомств, не только сферы культуры. Я смотрю на это с умеренным оптимизмом, это должно быть прагматически интересно двум государствам, но сам такой сигнал существенный. Так же на азиатском направлении. У меня есть такое ощущение, что японские и корейские власти не хотят прерывать культурные контакты с Россией, несмотря на то, что занимают жесткие позиции в отношении других политических и экономических тем", - считает он.

Собеседник агентства подчеркнул, что невозможно говорить об отмене русской культуры, как бы ни вели себя чиновники в разных странах. "Русская культура не одно столетие является неотъемлемой частью мировой культуры, из которой ее невозможно изъять. При этом важно понимать, что ни о каком возвращении в прошлое тут речи не идет, мы все равно будем жить в новой нормальности, а не прежней нормальности", - заключил он.