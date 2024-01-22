В Одессе умер актер "Джентльмен-шоу" Евгений Хаит

По словам шоумена Олега Филимонова, Хаит умер от остановки сердца

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Актер, сатирик и сценарист Евгений Хаит умер в воскресенье в Одессе. Об этом сообщил его друг и шоумен Олег Филимонов в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его данным, актер умер от остановки сердца.

Евгений Хаит был участником одесской команды КВН, в 1991-1999 годах был художественным руководителем юмористической программы "Джентльмен-шоу", работал сценаристом проекта "Голые и смешные". Его отец - советский сатирик Валерий Хаит, брат - актер Ростислав Хаит, являющийся сооснователем театра "Квартет И".