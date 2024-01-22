В Якутии в 2024 году на поддержку кинопроизводства направят 20 млн рублей

В республике с 2020 года по 2023 год поддержали 29 проектов на общую сумму 95 млн рублей

ЯКУТСК, 22 января. /ТАСС/. Общий объем субсидий, направленных на поддержку и укрепление кинопроизводства в Якутии, составит в 2024 году 20 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС главный специалист отдела профессионального искусства и духовного развития регионального Минкультуры Наталья Сергеева.

"В текущем году в государственной программе Республики Саха (Якутия) "Развитие культуры" на предоставление субсидии из государственного бюджета республики на поддержку и укрепление национального кинопроизводства предусмотрены средства в размере 20 млн рублей", - рассказала Сергеева.

Конкурсный отбор, по итогам которого победителям предоставляют из бюджета республики субсидии на поддержку и укрепление национального кинопроизводства, проходит в регионе ежегодно с 2020 года. С 2020 года по 2023 год были поддержаны 29 проектов на общую сумму 95 млн рублей. В 2020 году было выделено 20 млн рублей, в 2021 году - 30 млн рублей, в 2022 году - 25 млн рублей, в 2023 году - 20 млн рублей.

В прошлом году кассовые сборы фильмов, снятых в Якутии, впервые составили 100 млн рублей, за пределами республики фильмы заработали порядка 10% от этой суммы. В 2022 году при доле якутских фильмов в кинопрокате в 34% общий кассовый сбор составил 79 млн рублей.

В 2023 году на экраны вышли 11 премьерных картин, лидерами кинопроката стали картины "Айта" (26 млн рублей) и "Лоокуут уонна Ньургуhун" (21 млн рублей). Проект "Лоокуут уонна Ньургуhун" в 2021 году получил финансирование в размере свыше 3,1 млн рублей по направлению "Экранизация произведений якутской литературы".