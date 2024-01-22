Специалисты из РФ оценят состояние картин после пожара в галерее в Сухуме

Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что в фондах галереи находилось около 4 тыс. картин

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Представители Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени И. Э. Грабаря, Государственного научно-исследовательского института реставрации, Третьяковской галереи и Русского музея осмотрят состояние картин и документов после пожара в Центральном выставочном зале в Сухуме, где хранился фонд национальной галереи, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

"В ближайшее время в Сухум отправится команда министерства культуры, в которую войдут представители Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени И. Э. Грабаря, Государственного научно-исследовательского института реставрации, Третьяковской галереи и Русского музея. Специалисты на месте осмотрят состояние картин и документов, которые все-таки удалось вынести из пожара, чтобы наметить план работ по реставрации", - написала министр в Telegram-канале.

Она отметила, что в фондах галереи находилось около 4 тыс. картин. Министр назвала произошедшее настоящей гуманитарной катастрофой для коллег из Абхазии.

Пожар произошел в ночь на 21 января. Полностью уничтожен фонд национальной галереи, в который входили картины первого профессионального абхазского художника Александра Чачбы-Шервашидзе, Варвары Бубновой, Ольги Брендель и многих художников Абхазии и России XIX и XX веков.

В новость внесена правка (11:07 мск) - передается с уточнением места пожара в первом абзаце.