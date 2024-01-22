Музеи Московского Кремля покажут в Челябинске царский сервиз и китайские кувшины

В экспозицию войдут около 250 предметов

ЧЕЛЯБИНСК, 22 января. /ТАСС/. Около 250 экспонатов, связанных с историей чая в России, покажут Музеи Московского Кремля в Челябинске осенью на выставке "Четыре столетия русского чая", сообщили в пресс-службе Министерства культуры Челябинской области.

"Посетители новой выставки увидят, как за период с 1 638 года и до настоящего времени чай прошел путь от иностранного напитка, к которому общество относилось с недоверием, до всенародно любимого, ставшего неотъемлемым элементом традиционной русской культуры. В Челябинск отправится порядка 250 экспонатов, связанных с историей чая, чаеторговли и чаепития в России, и многие из них не только впервые покинут стены Кремля, но и первый раз будут показаны широкой публике", - процитировали в пресс-службе генерального директора Музеев Московского Кремля Елену Гагарину.

В пресс-службе добавили, что на выставке посетители смогут узнать, какую посуду ставили на стол при царском дворе, как в России появился чай, как русское чаепитие стало в стране фактически культурным феноменом. Среди экспонатов будут мейсенский фарфор, уникальные кувшины-рукомои из Китая, предметы сервизов, чайные аксессуары.

В министерстве отметили, что через Челябинск в XVIII-XIX веках проходили маршруты, ведущие в Европу из Средней Азии. В начале прошлого века в Челябинске работала чаеразвесочная фабрика, по железной дороге осуществлялся транзит чая из Китая, Индии, Средней Азии. По словам министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина, с высокой вероятностью Челябинск представит архивные фотографии и другие экспонаты, которые будут сопровождать выставку. Переговоры об этом проведут с московскими кураторами выставки музейные работники региона.