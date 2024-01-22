В Красноярском крае впервые пройдет конкурс чтецов прозы Астафьева к 100-летию писателя

Его проведут 2 марта в Литературном музее

КРАСНОЯРСК, 22 января. /ТАСС/. Конкурс чтецов прозы писателя Виктора Астафьева, чье 100-летие отмечается весной, впервые проведут в Красноярском крае, сообщил ТАСС заведующий отделом Литературного музея имени Астафьева Александр Черепанов.

"Специально к столетию писателя Виктора Петровича Астафьева впервые в Красноярске будет проведен конкурс чтецов его произведений "По страницам Астафьевской прозы". Участникам необходимо будет прочитать вслух отрывки или целые произведения писателя. Заявки мы будем принимать до 28 февраля", - сообщил Черепанов.

По словам Черепанова, в конкурсе будет три номинации - индивидуальное чтение, коллективное чтение по ролям и семейное чтение. "Принять участие в конкурсе могут все желающие жители Красноярского края в возрасте от 14 лет. Конкурс пройдет 2 марта в Литературном музее. Уже пришло несколько заявок от жителей Красноярска", - пояснил Черепанов.

Юбилейные мероприятия

В марте 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения писателя Астафьева, которое пройдет в мае 2024 года. К этому времени рядом с родной деревней писателя Овсянкой в Красноярском крае будет построен Национальный центр Астафьева. Его разместят в мемориальном комплексе писателя, который ежегодно посещают около 20 тыс. человек. В центре оборудуют залы постоянных и временных экспозиций, мультимедийные пространства.

Виктор Петрович Астафьев (1924 - 2001) в 1942 году ушел добровольцем на фронт, был трижды ранен. Был награжден орденом Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За освобождение Варшавы" и "За победу над Германией". После войны часто менял работу: был и слесарем, и подсобным рабочим, и учителем, с 1951 года работал в редакции газеты "Чусовской рабочий", где и опубликовал свой первый рассказ "Гражданский человек". Среди его работ - романы "До будущей весны", "Тают снега", "Прокляты и убиты". Некоторые повести Астафьева были экранизированы: "Сюда не залетали чайки", "Таежная повесть", "Где-то гремит война".