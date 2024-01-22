В "Иллюзионе" откроют киноклуб "Как смотреть авторское кино" с Иваном Твердовским

Кинопоказы будут проходить раз в месяц

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Киноклуб "Как смотреть авторское кино", постоянным куратором и ведущим которого станет режиссер Иван Твердовский, откроется в московском кинотеатре "Иллюзион" 30 января. Фильмом открытия станет новая картина Твердовского "Панические атаки", победившая на кинофестивале "Зимний" в декабре 2023 года, сообщили ТАСС в пресс-службе "Иллюзиона".

"30 января в кинотеатре "Иллюзион" откроется киноклуб "Как смотреть авторское кино" с Иваном И. Твердовским. Как видно из названия, его идейным вдохновителем и постоянным ведущим станет кинорежиссер и сценарист Иван И. Твердовский, участник и лауреат фестивалей в Венеции, Торонто, Роттердаме, Карловых Варах, Лауреат премии "Ника" и "Золотой Орел", фестиваля "Кинотавр" и "Зимний", - сказали в пресс-службе.

Кинопоказы будут проходить раз в месяц. Первым фильмом, который увидят посетители нового киноклуба, станет последняя работа Твердовского - драма "Панические атаки". Картина получила главный приз второго открытого российского фестиваля авторского кино "Зимний" в декабре прошлого года. Фильм рассказывает о девушке Вике, которая страдает паническими атаками. В ее родном городе это связывают с экологией или древним проклятием. Но попадая в другую страну, она совершает преступление, найти причины которого оказывается совсем не просто. После показа зрители смогут обсудить с Твердовским основные идеи, художественные особенности фильма и узнать об истории его создания.

"К сожалению, сегодня у нас почти утрачен навык смотрения серьезного, интеллектуального, сложного кино. Выросло поколение зрителей, которое привыкло ходить в кинотеатры исключительно на блокбастеры, яркие и зрелищные фильмы-аттракционы. Авторское кино, являясь важной частью современного киноискусства, существует на периферии интересов массового зрителя - либо в ограниченном прокате, либо в рамках киноклубных показов. Обратить внимание на авторский сегмент кинематографа и вернуть к нему интерес - одна из важнейших задач киноклуба. Его программа нацелена на творческую молодежь, креативную аудиторию, среди которой много любителей экспериментального жанра, просмотр которого требует большого экрана", - отметили в пресс-службе "Иллюзиона".

Следующий показ киноклуба состоится 20 февраля. Зрители увидят триллер Дэвида Линча "Шоссе в никуда".