Любимова сообщила, что РФ рада продолжить диалог со Словакией в сфере культуры

Министр культуры отметила, что любая риторика, связанная с отменой и запретами, всегда служит только во вред и никогда во благо

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Россия рада продолжить сотрудничество со Словакией в культурной области, готова приглашать деятелей культуры на форумы и фестивали, сообщила журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Мы рады продолжить диалог и абсолютно открыты к общению. Данная ситуация как раз лишний раз доказывает, что никакой отмены культуры быть не может", - сказала Любимова журналистам.

По словам Любимовой, любая риторика, связанная с отменой и запретами, всегда служит только во вред и никогда во благо.

"Мы готовы были общаться всегда и продолжаем, тому свидетельство - Санкт-Петербургский культурный форум", - добавила министр.

Она также сообщила, что деятелей культуры из Словакии будут приглашать на форумы и фестивали.

В субботу министр культуры Словакии Мартина Шимковичова отменила распоряжение, согласно которому после 24 февраля 2022 года было остановлено сотрудничество республики в сфере культуры с РФ и Белоруссией. Об этом сообщила словацкая газета Pravda.