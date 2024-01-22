Любимова сообщила, что новости по Малому театру будут совсем скоро

По словам министра культуры, запланированы несколько встреч с руководителями и с труппой

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Новости по Малому театру, художественный руководитель которого Юрий Соломин умер 11 января, будут совсем скоро, сообщила журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Я думаю, что совсем скоро мы определимся с решением [по кадрам в театре] совместно с Малым театром. У нас в начале недели запланирован ряд встреч с руководителями, с труппой Малого театра. И новости по Малому театру будут совсем скоро", - сказала она, отвечая на вопрос о назначении художественного руководителя.

Прежний художественный руководитель Малого театра, народный артист СССР Юрий Соломин умер 11 января в возрасте 88 лет. Он руководил театром с 1988 года. Как сообщала ТАСС ранее Любимова, имя нового руководителя Малого театра может быть названо уже на этой неделе, обсуждается вопрос, будет ли у театра художественный руководитель или главный режиссер.

Малый театр - один из старейших драматических театров страны. Первое представление в перестроенном доме купца Варгина сыграли в 1824 году. Сегодня у театра несколько площадок: Историческая сцена, Сцена на Ордынке, а также в филиале в Когалыме. В труппу входят многие известные артисты, в частности, Ирина Муравьева, Василий Бочкарев, Валерий Афанасьев, Игорь Петренко, Александр Ермаков, Виктор Низовой, Владимир Носик, Михаил Филиппов, Людмила Полякова.