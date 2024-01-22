В Год семьи в России поставят более 400 детских спектаклей

Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что, в частности, состоится семейный фестиваль "Вера. Надежда. Любовь"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Более 400 детских спектаклей, гастроли и фестивали детских театров готовятся в РФ в Год семьи, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Впереди масса гастролей, фестивалей детских театров, любительских детских театров. <…> Мы готовим больше 400 новых детских спектаклей по всей стране", - сказала министр на презентации Года семьи.

Любимова сообщила, что, в частности, состоится семейный фестиваль "Вера. Надежда. Любовь", зрителей ждут кинопремьеры, приуроченные к Году семьи. "Сейчас все чаще появляются большие, крупные премьеры. Наши артисты с удовольствием снимаются, играют в детских фильмах, потом встречаются со своими зрителями. Впереди масса премьер, которые будут приурочены и к Году семьи", - отметила министр.

Презентация Года семьи прошла на площадке "Знание. Лекторий" в рамках форума "Родные - Любимые" на выставке-форуме "Россия".

22 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 2024 года в РФ Годом семьи. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

О выставке "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.

Всероссийский семейный форум "Родные - Любимые" открылся 19 января на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Он стал первым официальным событием Года семьи в России. Участие в форуме принимают около тысячи человек.

Организаторами форума выступают "Движение Первых", Федеральное агентство по делам молодежи, Министерство труда и социальной защиты, Общество "Знание" и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия".